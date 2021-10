PUR : «Rien n’exclut que le guide des Moustarchidines puisse être candidat à la Présidentielle de 2024»

Le Pur et la candidature probable de Serigne Moustapha Sy

Pour certains, le guide des Moustarchidines, Serigne Moustapha Sy, a passé sous silence les sujets politiques, lors de la célébration de la nuit du Gamou, du 18 au 19 octobre derniers, sans pour autant donner les motifs. Faux !, semble dire Cheikh Ahmed Tidiane Youm du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur), invité de l’émission «Jury du dimanche» sur iRadio, ce 24 octobre.





«Serigne Moustapha, tout ce qu’il avait à dire sur la situation politique de ce pays, il l’a dit. D’ailleurs, il a clairement dit qu’on allait conquérir la mairie de Tivaouane et que nous, au sein de la base militante, le nécessaire sera fait pour arriver à cet objectif. On a un candidat au nom de Sidy Aboubacar Niang, qui est un ingénieur des Industries chimiques du Sénégal (Ics) à la retraite, qui a une bonne image et que les gens connaissent très bien», a-t-il servi.





Sidy Aboubacar Niang, candidat du Pur à la mairie de Tivaouane





Tout en précisant que leur guide religieux n’est candidat nulle part aux élections locales du 23 janvier 2022. «Il a des responsables qui peuvent faire cela, mais rien n’exclut qu’il puisse être candidat en 2024. Il lui appartiendra de décider», a annoncé Cheikh Ahmed Tidiane Youm.