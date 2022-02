Putschs en Afrique : "Les coups d’État n’ont réglé aucun problème", Pr. Abdoulaye Bathily

Pr Abdoulaye Bathily sur les coups d'Etats militaires

En Afrique, les coups d'État commencent à devenir monnaie courante. Certains pays semblent même être habitués aux putschs militaires. Selon des recherches de l‘Institut d'études de sécurité, entre 1951 et la mi-2020, plus de 90 coups d'État ont été perpétrés en Afrique.





En moins de 13 mois, à partir du 18 août 2020, quatre coups d'État ont été perpétrés au Mali (deux en août 2020 et en mai 2021), un au Tchad (en mai 2021) et un en Guinée (en septembre 2021).





Pour le Pr. Abdoulaye Bathily, "les coups d’État n’ont réglé aucun problème, car les armées sont ravagées par la corruption".