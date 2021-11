QATAR 2022 / Barrages éliminatoires: Le Mali, seule nation à n’avoir jamais participé à un mondial

Les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 zone Afrique se sont terminées mardi dernier. Après 6 journées et 60 matches disputés, on connait les dix équipes qui vont s'affronter pour les cinq tickets en jeu. Parmi les nations qualifiées pour les barrages, le Mali est la seule à n’avoir jamais disputé de phase finale de Coupe du monde.





Seule équipe parmi les dix prétendants pour Qatar 2022 à n’avoir jamais gouté aux délices d'une participation à la Coupe du monde, le Mali n’en demeure pas moins un candidat très sérieux. La preuve, la sélection malienne a réussi à garder ses cages inviolées pendant les éliminatoires. Aucune des trente-neuf autres équipes n'a réussi cette prouesse. Une belle performance qui pourrait être une source de motivation pour pousser les Aigles à prendre leur envol pour le Qatar. Outre le Mali, L’Algérie s’est distinguée avec la meilleure attaque des éliminatoires avec 25 buts marqués. Les champions d’Afrique en titre sont la première nation africaine à remporter deux matchs en phase de poule de la Coupe du monde (Espagne 1982). Depuis cette belle performance, les Fennecs ont participé aux éditions 1986, 2010 et 2014. Pour cette année, ils convoitent une 5ème qualification.





L'Égypte, première nation africaine à participer à une phase finale de Coupe du monde en 1934, tentera de décrocher une 4ème qualification après celles de 1934, 1990 et 2018. Première équipe africaine à décrocher un point en coupe du monde en 1970, le Maroc vise une 5ème participation après celles de 1970, 1986, 1994 et 1998. Première nation du continent africain à avoir remporté un match de Coupe du monde(1978), la Tunisie vise une 5ème qualification après celles de 1978, 1998, 2002, 2006 et 2018. Avec six participations, le Cameroun est le premier Africain à atteindre les quarts de finale (1990). Les Lions indomptables qui ont écarté la Côte d’Ivoire visent une 7ème qualification après avoir participé aux éditions de 1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010 et 2014.





Codétenteur avec le Cameroun du record de participation, le Nigeria présent lors des éditions de 1994, 198, 2002, 2010, 2014 et 2018 veut une 7ème qualification. De son côté, le Sénégal, première nation africaine au classement FIFA, ne manque pas d’arguments pour décrocher un ticket pour le Qatar. Même si les Lions n’ont jamais gagné une CAN, Sadio Mané et ses partenaires visent une 3ème participation après l'épopée de 2002 et le fiasco de 2018 en Russie. Appelés « les Brésiliens d’Afrique », les Black Stars du Ghana avaient atteint les quarts de finale de la Coupe du monde en 2010. Après 2006, 2010 et 2014, les frères Ayew et leurs coéquipiers visent une 4ème participation.

Depuis la triste participation à la Coupe du monde 1974 sanctionnée par trois lourdes défaites (9-0, 3-0 et 2-0), la RD Congo, ex-Zaïre, n’a plus participé à la grande compétition du football mondial. Les Léopards qui ont coiffé au poteau Bénin et Tanzanie veulent retrouver le mondial après 48 ans d’absence.





Pour rappel, le tirage au sort du troisième tour aura lieu le 18 décembre 2021 à Doha.