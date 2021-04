Quai de pêche de Mboro: le ministre Alioune Ndoye très en colère contre...

Ministre de la pêche Alioune Ndoye

Après avoir signé un contrat précipitamment avec une entreprise chinoise, pour les travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis, le ministre-maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, résilie un contrat avec l’entrepreneur en charge des travaux du quai de pêche de Mboro.





En effet, le ministre des Pêches et des Economies maritimes est indigné suite à l’arrêt des travaux du quai de pêche. « Nous avons pris la décision de résilier certains marchés, parce qu’ils traînent en étant hors délai, hors procédure et hors termes contractuels entre le ministère et les entreprises adjudicatrices », a déclaré le maire de Dakar-Plateau.