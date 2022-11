Qualification des Lions, anniversaire APR : Les femmes cadres de BBY se penchent sur l'actualité

Les femmes cadres de l'Apr félicitent Macky Sall et les Lions

Vingt ans après l’épopée des Lions au Mondial-2002, le Sénégal s’est qualifié en 8es de finale de la Coupe du monde Qatar-2022. Un exploit retentissant qui plonge toute une nation dans une véritable euphorie.





C’est pourquoi, dans un communiqué hebdomadaire pour statuer sur la situation du pays, les femmes cadres de BBY et de la majorité présidentielle ne cachent pas leur joie.





Elles félicitent les Lions de la Téranga pour leur victoire éclatante contre l’Équateur, saluent par la même occasion l'hommage rendu à l'international sénégalais feu Pape Bouba Diop et encouragent Aliou Cissé et ses hommes à continuer d’écrire de nouvelles pages de l’histoire du football sénégalais.





Dans le rapport ci-dessus, la Plateforme des femmes cadres de BBY et de la majorité présidentielle loue l’efficacité de la politique sportive de Son Excellence le Président Macky Sall et salue ses exploits.





"Les femmes cadres félicitent le président de la République Son Excellence Macky Sall, pour la rencontre en toute symbiose avec les Serignes de Daaras représentant les 14 régions du Sénégal. Elles saluent les décisions majeures prises par le chef de l’État dans le cadre de la modernisation des Daaras afin d’offrir l’équité éducative à tous les enfants du Sénégal’’.





‘’En prélude à l’anniversaire du parti, nous voilà dans la 14e année de création de l’Alliance pour la République. La Plateforme des femmes cadres de BBY et de la majorité présidentielle salue le courage d’un homme qui a su prendre son destin entre ses mains, armé de sa dignité et de sa foi.





Il incarne le président des silencieux. Il incarne le président des oubliés. Il incarne le président des enfants. Il incarne le président des femmes. Celui-là même qui a mis en exergue la dignité humaine, de son accession à la magistrature suprême à aujourd’hui avec l’égalité des chances. Voilà l’homme en qui les Sénégalais ont confiance. C’est à cet homme que nous rendons hommage, cet homme courageux qui ne recule jamais face à l’adversité, cet homme proactif dans l’innovation, ce visionnaire qui laissera à tout jamais son empreinte au Sénégal et en Afrique.





Un homme qui a eu à poser des actes politiques le 1er décembre 2008, qui a laissé privilèges, statuts et fonctions, qui n’a eu foi qu’en sa dignité et en Dieu. Celui que l’on surnomme le meilleur de sa génération : Le président de l'espoir.





Nous rendons hommage en tant que femmes, filles et mères de cette grande nation qu’est le Sénégal à Macky Sall. Nous ne pouvons qu’être fières du bilan matériel, immatériel, visible et palpable allant du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, garantissant le droit à l’équité territoriale, le droit à l’équité sociale, le droit à la santé, le droit à l’éducation et en tout fin de compte, le droit à la liberté et au mieux-vivre.