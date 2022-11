[Vidéo] Quand Guy Marius Sagna se fait l’avocat des…policiers

Guy Marius Sagna, avocat des policiers à l'Assemblée

Le député Guy Marius Sagna s’est fait l’avocat des policiers sénégalais notamment les auxiliaires de police qui croulent, selon lui, sous une pénible charge de travail pour un salaire dérisoire. Contrairement à ce qu’a annoncé le ministre de l’intérieur Antoine Diome qui s’est enorgueilli, face aux parlementaires, d’une récente augmentation généralisée de salaire au sein de la police, l’activiste persiste et signe qu’il n’en est rien.