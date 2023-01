Quand Macky Sall offre un livre dédicacé à Marine Le Pen

La rencontre entre le président du Sénégal et la cheffe du Rassemblement National commence à livrer ses secrets. Même si le tête à tête n’a toujours pas été évoqué par les services de la présidence, du côté de la France, c’est tout à fait le contraire.





Le journaliste Charles Sapin a dévoilé, sur Twitter, une photo où l’on voit que Macky Sall a offert un exemplaire de son livre “Le Sénégal au cœur” avec une dédicace à Marine Le Pen. « A Mme Marine Le Pen en souvenir en souvenir a votre passage au Sénégal et votre vision pour un nouveau partenariat entre la France et le Sénégal » a écrit le Chef de l’État. Lors de leur rencontre, mercredi dernier à Dakar, le président du Sénégal Macky Sall a dédicacé son livre à Marine Le Pen.@LePoint ?? pic.twitter.com/s44YFRhNoe — Charles Sapin (@csapin) January 24, 2023





« C'est un homme charmant. Nous avons eu une conversation intéressante et chaleureuse, livre au Point Marine Le Pen. Nous avons abordé la nécessaire coopération entre le Sénégal et la France, la francophonie ainsi que l'ensemble des perspectives de développement du Sénégal. Sur le plan énergétique aussi bien que sur celui de la souveraineté alimentaire ». Voilà ce que déclarait Marine Le Pen le mercredi 18 janvier, jour de sa rencontre avec le président Sénégalais. Un face-à-face préparé, selon Le Point, depuis plusieurs mois et facilité par l’absence « d'intérêt immédiat » selon le conseiller de Marine Le Pen, Nicolas Lesage. Il explique : « On entretient mieux une relation de long terme comme celle-ci qui n'apparaît pas directement intéressée ».