Quatre blessées dans le dérapage d'un "car rapide": Le chauffeur, non titulaire du permis, prend la fuite

Quatre blessés, c'est le bilan d'un accident de circulation qui est survenu hier mercredi sur la VDN prolongée à hauteur du Centre de Formation africain du Sénégal.





Le conducteur d'un car "rapide" a perdu le contrôle du volant en heurtant le trottoir avant de terminer sa course sur le Pont, d'après des témoignages recueillis par Seneweb.





Ainsi quatre passagères ont été blessées et l'une d'elles avait perdu connaissance. Ayant pris peur, le conducteur, non titulaire du permis, a pris la fuite laissant le véhicule sur place.





Informés de l'accident, les éléments du commissariat des Parcelles-Assainies ont procédé au constat. Et les quatre femmes blessées ont été évacuées à l'hôpital par les Sapeurs-pompiers.





Quelques instants plus tard, C.Diop en possession d'un permis de conduire s'est présenté devant les policiers en déclarant qu’il est le chauffeur légitime du "car rapide ".





Il a été arrêté puis placé en garde à vue pour pour abandon de véhicule à un tiers non titulaire du permis de conduire et mise en danger de la vie d'autrui, selon des sources de Seneweb. Les policiers des Parcelles-Assainies sont à pied d’œuvre pour mettre fin à la cavale du conducteur non détenteur de permis ayant provoqué cet accident.