Querelle constitutionnelle : Abdourahmane Diouf propose le mandat unique de sept ans

Face à la gangrène du mandat de trop, le leader d’Awalé, Abdourahmane Diouf annonce une proposition radicale. Invité de l’émission Objection sur Sud Fm, M. Diouf est convaincu qu'un mandat unique réglerait définitivement cette problématique du mandat. « Ma conviction est qu’il faut avoir un mandat unique de 7 ans. C’est ma proposition de toujours ».











Celle-ci, argumente-t-il, « est fondée sur le fait qu’on a un pays à construire et on a plusieurs talents dans une même génération. Cela ne sert à rien de s’éterniser au pouvoir. Quand vous êtes dans le cas d’une non-reconduction de mandat (mandat unique), vous ne cédez plus à la pression d’aucun lobby. Vous n’avez plus l’administration chevillée au corps ».









« En sept ans, on a le temps de penser ses réformes, de les impulser, de les mettre en œuvre et même de commencer un début d’évaluation. Et le fait qu’il a la certitude de ne pas avoir un autre mandat fait qu’il peut assumer ses réformes sans la peur du lendemain. Nos présidents ne sont pas réformateurs parce qu’ils ont peur de la sanction », argue-t-il.