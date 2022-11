[Vidéo] Querelles à l'Apr/Diourbel : Les partisans de Dame Diop et ceux de Dr Soumaré à couteaux tirés

Querelle des partisans de Dame Diop et Dr Soumare

En perspective de la vente des cartes, le chef de l'Apr a dépêché une délégation dans la commune de Diourbel pour une mission d'information. Mais les partisans de l'ancien ministre Dame Diop et ceux du directeur de l'Onfp, Dr Souleymane Soumaré, ont failli en venir aux mains devant les émissaires du président Macky Sall.





Il y a eu des hués, des propos outrageants et des bousculades lors de cette rencontre, sous le regard impuissant des émissaires du président de l'Apr. Ces jeunes "apéristes" se sont donnés en spectacle devant Dame Diop et son "protagoniste" Dr Souleymane Soumaré.





Dr Soumaré accuse Dame Diop





Au terme de cette réunion, le directeur de l'Onfp a vidé son sac. Selon lui, il a été hué publiquement par des jeunes, sur instruction de Dame Diop. "Je ne peux pas savoir quelles sont les raisons qui poussent notre camarade Dame Diop à monter ces jeunes contre ma personne. J'ai été attaqué dans les réseaux sociaux, on m'a même insulté chez le khalife général des tidianes le jour du Gamou. Pourquoi ? Parce que je suis parti accompagner Madame le Ministre Fatou Diané. Ils m'ont suivi en me traitant de 'thiogue'. Mais je n'ai jamais répondu à leurs provocations", révèle-t-il.





Malgré tout, le Dr Soumaré assure qu'il ne va jamais répondre à la provocation. Pour lui, il ne doit pas décevoir le président Macky Sall qui l'a confié une lourde tâche. "C’est vraiment déplorable. Je ne suis pas l'ennemi dans le parti, ni une cible à abattre. J'ai toléré et je vais continuer sur cette lancée, dans la mesure du possible. La presse et les émissaires du président Macky Sall ont vu que ce sont les jeunes de Dame Diop qui m'ont hué dans la salle", regrette-t-il.





Le camp de l'ancien ministre de l'Emploi dément le directeur de l'Onfp et précise...





Toutefois, le camp de Dame Diop balaie d'un revers de main les accusations de leur camarade de parti Dr Souleymane Soumaré. "Il a même fait des déclarations au moment où Dame Diop était son ministre de tutelle pour le discréditer. Dame Diop a tout fait pour lui et il se permet aujourd'hui de dire certaines choses sur son mentor. Cela démontre les bassesses de ce monsieur", rétorque Assane Sylla.





Selon le leader de Mpes, Dame Diop n'a pas le temps de répondre au Dr Souleymane Soumaré, parce qu'il n'est pas un homme violent. "Je vois mal Dame Diop ordonner à ses jeunes d'insulter quelqu'un qui n'a aucune notoriété dans la coalition BBY à Diourbel. Il a passé une année à insulter Dame Diop. Qui s'y frotte s'y pique. C'est normal que des jeunes réagissent pour le remettre à sa place. C'est la réaction d'une jeunesse et pas de Dame Diop", précise Assane Sylla au téléphone de Seneweb.