Questions d’actualité sur le rapport de la Cour des Comptes : Amadou Mame Diop n’a toujours pas convoqué la Conférence des présidents

Amadou Mame Diop, Président Assemblée Nationale

Le lundi 19 décembre, les députés Guy Marius Sagna et Aminata Touré avaient déposé une question d’actualité sur la table du président de l’Assemblée nationale Amadou Mame Diop. Un droit que leur confère le règlement intérieur de l’institution, à travers son article 94.





D'ailleurs, l’article 92 précise que «pendant la session ordinaire unique (…) un jour, au moins, par semaine est réservé aux questions d’actualité».





Ainsi, pour cette semaine qui finit, l’Assemblée devait recevoir le gouvernement pour évoquer le rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des fonds dédiés à la lutte contre la Covid-19.





Mais jusqu’à présent, Amadou Mame Diop n’a toujours pas convoqué la Conférence des présidents afin de statuer sur la question.





Par contre, les présidents de groupe et de commission peuvent, de leur côté, demander des comptes au chef de l’hémicycle. Ce qui n’a pas non plus été fait. Et les députés ayant posé la question d’actualité n’ont pas de moyens juridiques pour contraindre Amadou Mame Diop.