Quinze jeunes sympathisants de Sonko à Bakel et neuf à Koumpentoum déférés

Plusieurs partisans d’Ousmane Sonko ont été arrêtés ces derniers jours. Il s'agit de 15 jeunes à Bakel et 9 à Koumpentoum. Ces derniers avaient mis le feu dans différentes artères de ces deux localités avant d'être pris par la gendarmerie. Ils ont été déférés au parquet de Tambacounda hier mercredi.



Depuis la condamnation d'Ousmane Sonko dans l'affaire Sweet Beauté, les arrestations dans les rangs de l’opposition s’enchaînent.



A Koumpentoum, des jeunes avaient investi ces derniers jours la route nationale numéro 1 où ils ont érigé des barricades et brûlé des pneus. Il a fallu l'intervention des éléments de la gendarmerie pour disperser les manifestants. Parmi lesquels neuf ont été arrêtés avant d'être déférés au parquet de Tambacounda, hier mercredi.



A Bakel, quinze jeunes manifestants ont également été arrêtés après avoir manifesté dans les rues. Ils ont été eux aussi déférés au parquet de Tamba, hier mercredi, pour y répondre des faits de “troubles à l’ordre public”, “participation à une manifestation non autorisée” et d’actes “de nature à compromettre la sécurité publique”.