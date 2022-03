"Alliance des Bâtisseurs " : Meleye Seck, précurseur de la chute de Rewmi à Thiès

En 2019, lorsqu’il mettait en place son mouvement Alliance Des Bâtisseurs et prophétisait le changement de paradigme dans le landerneau politique à Thiès, le monde politique dans la capitale du rail riait sous cape. Ce natif de Médina Fall (Quartier dans Comme Nord;Thiès), chef d’entreprise en Angleterre, diplômé en Relations internationales de l’Université de Genève et titulaire d’un DEA en littérature à l'Université Gaston Berger est resté jusqu’au bout des locales, droit dans ses bottes et principes devant les grandes coalitions à l’assaut de Thiès. Pour une première participation aux élections, son discours et son efficacité ne sont pas passés inaperçus.





Meleye Seck car c’est de lui qu’il s’agit, sous les couleurs de la coalition GOX YU BESS a affronté seul les mastodontes de l’arène politique en présentant une liste dans chaque commune et la Ville de Thiès. Et malgré les stratégies mises en place pour annihiler son potentiel avec cinq listes parallèles dans son populeux quartier pour disperser les voix, il s’en est sorti avec plus de 3500 voix et 3 conseillers. Sur les 19 listes présentes dans la commune de Thiès, la coalition GOX YU BESS qu’il a dirigée avec Souleymane Ciss à l’Est et Mame Sèye Ndiaye à l’Ouest est arrivée 9eme. En un temps record, il est rentré dans le cœur des Thiessois. Il était vite considéré non seulement comme l’opposition à Benno mais aussi à l’opposition principale réunie sous la coalition Yewwi. ‘’En mettant en œuvre la stratégie de conquête de Thiès, je me suis créé des émules qui ont fini par ramasser sous leurs pieds les fruits d’un long processus’’, dit-il.





Ses résultats plus que flatteurs, il les doit à sa nature d’homme généreux. Il est sur le front social depuis des années. L’éducation, la santé, le sport et les vivres dans les moments de soudure pour les populations constituent le cycle d’actions de bienfaisance du candidat malheureux de la Commune Nord et de la Ville de Thiès. Sa cote de popularité n’a cessé de monter en flèche au fil de la campagne électorale et la maison familiale qui constituait son quartier général ne désemplissait pas. M. Seck est loin de dire son dernier mot dans la capitale du rail en quête d’un nouveau leadership.