"Appel de Dakar" : L'invite de Adjibou Soumaré aux deux candidats de la présidentielle ivoirienne

De retour de la Côte-d'Ivoire, Cheikh Adjibou Soumaré, chef de la mission d'observation de la Cedeao dans ledit pays a déclaré "qu'il y a eu des difficultés comme dans tous nos pays. Mais compte tenu de la situation qui prévaut dans le pays, l'élection s'est bien déroulée. Nous avons eu deux candidats qui ont décidé de boycotter le scrutin alors que deux autres ont choisi d'y aller".





Le chef de mission assure qu'il avait voulu rencontrer l'ensemble des candidats mais l'opportunité ne lui a pas été donnée de les rencontrer tous. Il explique avoir beaucoup insisté sur le fait que les élections sont un moment citoyen mais après, "il faut se serrer la main et continuer à travailler".





"J'ai rencontré le président Alassane Dramane Ouattara et le candidat Kouadio Konan Bertin avant l'élection. Pour Bédié, c'est après qu'il m'a reçu mais je n’ai pas vu Pascal Afi Nguessan. Quand j'ai rencontré Ouattara sur la base des informations que j'avais déjà, nous avons discuté et je l'ai exhorté à ce qu'il fasse tout pour que la paix puisse demeurer en Côte-d’Ivoire", a indiqué Adjibou Soumaré qui faisait face à la presse à l'aéroport Blaise Diagne de Diass.





S'agissant du candidat Afi Nguessan, c'est un de ses collaborateurs qui a reçu le chef de mission.





"Il ne serait pas bon que la Communauté internationale voit qu'après chaque élection dans nos pays, il y a toujours des problèmes. J'ai insisté là-dessus mais également qu'il puisse parler au Président Ouattara. Il m'a promis qu'ils allaient se rencontrer. C’est pourquoi ici, je continue à exhorter mes deux grands frères et l'ensemble de la classe politique ivoirienne et au-delà, dans nos pays, à promouvoir l’esprit de dialogue. Parce que quand il y a des problèmes, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'ils vont s'arrêter", a-t-il affirmé.





Aussi, Cheikh Adjibou Soumaré exhorte les deux présidents à dialoguer pour le bien de toute la jeunesse, de la Côte-d'Ivoire mais aussi, de toute la Cedeao.





"Parce que quand il y aura un problème dans le pays, les jeunes seront les plus affectés. C'est pourquoi je lance un appel que j'appellerai l’Appel de Dakar pour inciter mes deux grands frères et tous les chefs d'Etats qui peuvent aider à ce qu'il y ait un dialogue, à des discussions autour de la question. Et je sais qu'ils sont tous les deux, de bonne foi", dit-il.





Aux jeunes de Côte-d'Ivoire, il en appelle à la retenue pour que les choses ne dérapent pas.





"En tout cas, j'ai bon espoir que la suite de ces élections amènera la paix, une paix définitive dans le pays. Mais également, la paix même dans nos pays respectifs. Nous aurons bientôt des élections au Burkina Faso et d'autres pays. Des élections qui doivent se passer dans la paix pour les jeunes. Le moment des élections est un moment républicain et quand on le dépasse, on se serre la main, on s'embrasse et ensuite, continuer à travailler", sensibilise-t-il.