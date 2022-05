"Barthélemy Dias risque d'être démis de ses fonctions, si..." : (Mbagnick Ndiaye)

Barth risque d'être demis de ces fonctions selon Mbagnick Ndiaye

"Le maire de Dakar, Barthélemy Dias, risque d'être démis de ses fonctions, s'il ne revient pas sur sa décision nommant deux conseillers techniques à la mairie de Dakar qui sont le capitaine Seydina Omar Touré et l'activiste Guy Marius Sagna". Tel est l'avis tranché de l'ancien gouverneur Mbagnick Ndiaye.





En effet, d'après l'ancien chef de l'Exécutif régional de Saint-Louis, il y a un décret qui organise tout et aucun maire ne peut et ne doit aller en son encontre.