"C'est sûr et certain" : Un collaborateur de Diomaye donne des indications sur le nouveau gouvernement





Le nouveau gouvernement de Bassirou Diomaye Faye devrait être connu sous peu. Un gouvernement qui devrait être composé d'hommes et de femmes de confiance du nouveau président, mais également de spécialistes dans leur domaine.





Selon Ndème Dieng, membre de la cellule de communication de DiomayePrésident, ce qui est sûr et certain, c'est que Diomaye Faye va réduire le nombre de ministres par rapport au gouvernement de Macky Sall.





"Ce que je sais, c'est qu'il va réduire la taille du gouvernement. Ça, c'est sûr et certain et c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que Diomaye va nommer des personnes avec les compétences requises pour occuper les postes de responsabilités. Le troisième élément, c'est qu'il sera très rigoureux dans la gestion", a-t-il déclaré dans un entretien avec Africa Globe.