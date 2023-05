"Caravane de la liberté" : Innocence Ntap Ndiaye désapprouve





La "Caravane de la liberté" initiée par Ousmane Sonko semble inopportune, vu le contexte sociopolitique actuel. C'est du moins ce que l'on peut retenir des propos d'Innocence Ntap Ndiaye, invité" de l'émission "Grand Jury" de ce dimanche sur la FRM.





Selon la présidente du Haut conseil du dialogue social, "initier ce genre de caravane pour rallier Dakar dans ce contexte précis et au lendemain de la tenue du procès est tout aussi regrettable que les décès enregistrés".





Celle qui considère qu'il y a déjà assez de morts invite à se "ressaisir pour parler des bonnes questions qui mobilisent le peuple sénégalais".





Interpellée sur le communiqué du ministre de l'Intérieur à propos la caravane du leader de Pastef, elle explique : "J'ai toujours évité de parler de l'opposant, parce que nous sommes dans un pays démocratique où ceux qui gouvernent doivent gouverner et ceux qui s'opposent doivent s'opposer. Mais le tout doit être fait dans le respect des règles républicaines. Les manifestations, les marches sont régies par des règles qu'il faut respecter. Nous avons tous, pour ceux qui font de la politique, l'ambition de gérer le pays demain. Et quand on a cette ambition, on doit éviter que l'épée se retourne également contre soi-même à un certain moment. L'heure des comptes viendra. Il ne me revient pas de désigner le responsable, mais ce qui est sûr est que tous les Sénégalais sauront qui est le responsable de cette escalade de la violence."