"Déclaration de Politique generale : ce qui semble se préciser" (Moubarack Lo)

1. L’Assemble Nationale ne pourra hélas pas modifier son Règlement intérieur avant octobre (date de l’ouverture de la prochaine session)





2. ?Le Premier Ministre fera sa présentation citoyenne devant le Peuple comme il l’a indiqué





3. ?L’Assemblee Nationale risque d’être dissoute dès septembre





4. ?La Majorité (très probablement issue du rang des vainqueurs de la Présidentielle) qui émergera des élections choisira son chef de file pour diriger le Gouvernement (sans doute le même Premier Ministre sortant)





5. ?La nouvelle Assemblée Nationale s’attachera en priorité à réviser son Réglement Interieu





6. ?Le Premier Ministre désigné fait sa DPG devant cette nouvelle Assemblée





7. Le vote du budget s’en suivra.





Ce n’est pas sûr que BBY gagnera dans tout cela. La sagesse aurait voulu que le Bureau actuel de l’Assemblee Nationale prenne de la hauteur, fasse fi des déclarations des uns et des autres et s’attache uniquement aux principes républicains pour modifier le Reglement Interieur et inviter ensuite le Premier Ministre à venir faire sa DPG.





La maturité démocratique s’envole dans ce pays.