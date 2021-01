"Gouvernement face à la presse'' : L'initiative suspendue jusqu'à nouvel ordre

Le face-à-face entre le gouvernement et la presse n'aura pas lieu, ce jeudi. Dans un communiqué rendu public, le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, porte-parole du gouvernement, Oumar Gueye annonce que le format en presentiel, de «Gouvernement face à la presse» est suspendu jusqu’à nouvel ordre.Ce, suite à la recrudescence des cas de contaminations liés au coronavirus et de la nécessité de respecter les gestes barrières.Selon toujours le communiqué, le gouvernement est en train d’étudier les modalités les plus appropriées pour poursuivre les échanges avec les professionnels des medias.Dans le cadre de sa communication, le pouvoir a initié des rencontres bimensuelles avec les médias dénommées «le gouvernement face à la presse".