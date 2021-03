"Kidnapping" de leur leader Ousmane Sonko : Les "Patriotes" de Joal-Fadiouth mettent en garde Macky Sall

Pastef Joal-Fadiouth

Suite au "kidnapping'' perpétré sur leur leader, Pastef Joal-Fadiouth dénonce "un complot puéril, orchestré par Macky Sall et sa bande".





Selon un communiqué parvenu à Seneweb, "le seul et vrai opposant du président Macky Sall demeure et reste le président Ousmane Sonko et son projet Pastef, raison pour laquelle, il veut en faire "l'agneau du sacrifice".





Mais Pastef Joal-Fadiouth prévient : "Le président Ousmane Sonko ne sera pas l’agneau du sacrifice. Nous exigeons la libération sans condition de notre Président Ousmane Sonko".





"Nous tenons aujourd’hui à mettre en garde Macky Sall et son régime dictatorial contre toute tentative de profiter de cette affaire qui n’est aux yeux des Sénégalais avertis qu’une pièce théâtrale mise en scène au plus haut sommet pour museler et bâillonner un adversaire politique gênant", écrit-on dans le communiqué.





A en croire les Patriotes" de Joal-Fadiouth, "ce dossier de viol est trop enfantin", raison pour laquelle le pouvoir essaie de créer un nouveau dossier.