"La Casamance et l'ensemble du Sénégal sont dans une situation de détresse alimentaire atroce" (Thierno Alassane Sall)

" La Casamance pouvait à elle seule faire vivre le Sénégal, mais la Casamance et l'ensemble du Sénégal sont dans une situation de détresse atroce". Tels sont les propos de Thierno Alassane Sall en tournée de campagne électorale dans la zone Sud, en vue des législatives du 31 juillet prochain.



Selon la tête de liste Aar Sénégal, il ne faut pas aller loin pour en chercher les causes. " Ceux qui sont là, seules les élections sont leurs préoccupations. Ils ne pensent pas à ceux qui doivent venir. Ils ne pensent pas à bâtir un Sénégal bien solide". Pour lui, le régime actuel ne pense qu'à comment gagner les prochaines élections comme les vrais hommes politiques. Cependant les hommes d'État, eux, réfléchissent à comment s'occuper de la prochaine génération. Thierno Alassane Sall demande aux Ziguinchorois de choisir, entre maintenir ceux qui sont là pour continuer dans leurs manigances, ou trouver une autre majorité qui pourrait apporter d'autres lois qui prennent en considération les véritables préoccupations des Sénégalais. Les Ziguinchorois et les Casamançais et tous les sénégalais doivent dire non à l'achat des consciences à la veille des élections, conseille-t-il.