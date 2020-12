"Le gouvernement face à la presse" : Deux ministres au front ce jeudi

Le ministre des Collectivités territoriales et porte-parole du gouvernement a annoncé, hier, la tenue de la deuxième conférence du nouveau concept "Le gouvernement face à la presse", le jeudi 10 décembre prochain au Building administratif Mamadou Dia.





Selon L'AS, contrairement à la première rencontre, seuls deux de ses collègues viendront s'asseoir à la table pour répondre aux questions des journalistes. Il s'agit du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr et du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Moussa Baldé.





Organisée le 24 novembre dernier, la première édition avait enregistré la présence des ministres de l'Eau et de l'Assainissement ; de la Santé et de l'Action sociale ; des Pêches et l'Économie maritime ; de l'Environnement et du Développement durable ; du