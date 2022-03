" Le Sénégal n'a aucun intérêt à ce que la guerre d'Ukraine dure longtemps" (MLD)

Mamadou Lamine Diallo sur la guerre en Ukraine

"La guerre d’Ukraine va pousser à la hausse des prix du brut et du blé. Or, l’économie sénégalaise est très sensible à une hausse des prix du baril. Si le prix du baril reste au-delà de 100-110 dollars pendant quelques semaines, alors ADD, l’argentier du régime de Macky Sall, passera des nuits blanches" selon Mamadou Lamine Diallo.





Pour lui, "le Sénégal n’a aucun intérêt à ce que ce conflit dure. Ensuite, les sanctions des pays de l’Ouest ne font qu’accélérer la fin de l’hégémonie du dollar sur le commerce international au profit de la monnaie chinoise. Poutine est clair. Il ne veut pas d’un pouvoir hostile à la Russie à Kiev, qui pourrait détenir l’arme nucléaire. Tels sont pour nous les termes de l’équation géopolitique".





"La spirale inflationniste sera alimentée. J’avais souligné que la sortie de Covid-19 sera accompagnée d’une hausse généralisée des prix. C’est ce que nous vivons en ce moment, évidemment les syndicats vont réagir pour demander une hausse des rémunérations" a écrit le parlementaire Mamadou Lamine Diallo dans sa question Tekki. Le député s'interroge sur "la déclaration curieuse de Macky Sall, comme quoi les revenus du gaz et du pétrole ne serviront pas à des hausses de rémunération. Les réflexes d’anticipation pousseront les secteurs à demander des hausses de rémunérations".