"Macky-Wade-Idy réunis" : "L'objectif est de garder le pouvoir pendant…" (SMN)

"Libéraux du Sénégal, poursuivons le combat". C'est le message lancé par l'ancien ministre sous Abdoulaye Wade, Serigne Mbacké Ndiaye à la suite de la publication, ce dimanche 1er novembre, de la liste du nouveau gouvernement de Macky Sall. En fait, ce dernier en a profité pour nommer le leader de Rewmi Idrissa Seck au poste de président du Conseil économique social et environnemental (CESE).





"Je suis donc heureux que ces deux frères se retrouvent. Une partie du chemin vient d'être fait. L'autre partie non moins importante consiste à se retrouver avec et autour du Président Wade père du Libéralisme en Afrique Noire et au Sénégal", a-t-il écrit sur sa page Facebook.





Avant de faire savoir: "Macky est aujourd’hui le leader de la famille mais Wade en est le père. Macky-Wade-Idy réunis, c'est la poursuite de l'objectif qu'est de garder le pouvoir pendant cinquante ans et ceci dans l intérêt supérieur de la Nation".