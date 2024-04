"Merci de régler cette question", Alioune Tine rappelle à Ousmane Sonko sa vielle promesse

Ousmane Sonko a été nommé Premier ministre, dans la foulée des prises de fonctions du président Bassirou Diomaye Faye. Dès ce mercredi, Sonko devrait annoncer son gouvernement et se mettre au travail.



Avant même l'entame de ce travail, certains commencent à rappeler à Ousmane Sonko une de ses promesses. Une vidéo du nouveau Premier ministre, qui date de plusieurs années, a même refait surface avant de devenir virale. Sur cette vidéo, Ousmane Sonko promettait, s'il devient chef de l'Etat sénégalais, de régler définitivement la question de la corniche et de restituer ces terres aux ayant droits, les Sénégalais.



"PM Ousmane Sonko, le littoral doit être restitué à ses propriétaires: le peuple sénégalais, les espaces du « commun », qui appartiennent à la communauté ne peuvent être privatisés. Merci de régler cette question", a publié le fondateur du think tank Africajom Center, Alioune Tine.