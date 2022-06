"Pyromane, malade mental, manipulateur prêt à s'allier avec le diable…” : Yankhoba Diattara se déchaîne sur Ousmane Sonko

Après avoir été qualifiée de coalition “putschiste, rebelle, anti-républicaine par Aminata Touré hier, la coalition Yewwi Askan Wi fut la cible de Yankhoba Diattara, lors d’une conférence de presse hier en fin d’après-midi. Le ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications a fait le procès d’une “opposition immature, irresponsable, manipulatrice aux attitudes qui frisent l’enfantillage”. Une opposition, qui, observe-t-il, “en proie à ses propres difficultés existentielles, cherche à ternir l’image d’une démocratie sénégalaise saluée et magnifiée dans le monde entier”.





Après avoir tiré à boulets rouges sur YAW, Diatta s’est appesanti sur Ousmane Sonko qu’il qualifie de “malade mental, de pyromane et de manipulateur”.





Le candidat malheureux aux dernières élections locales à Thiès visiblement remonté contre le Maire de Ziguinchor n’a pas retenu ses coups : “Ousmane Sonko s’habitue désormais à appeler à l’insurrection à chaque fois que ses propres bêtises le rattrapent en plein vol. C’est à se demander s’il jouit de toutes ses facultés mentales et psychiques. Soit il est atteint de schizophrénie paranoïde, soit ses maux de reins ont atteint son cerveau. Dans tous les cas, ses attitudes et comportements appellent l’aide d’un psychiatre ou d’un psychologue."





Selon le vice-président du conseil départemental de Thiès, Ousmane Sonko est “l’incarnation de la bêtise en politique au Sénégal, son obsession démesurée et sa libido du pouvoir l’ont poussé à renier tous ses principes”.