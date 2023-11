"Que la fête commence" : Guy Marius et Cie dévoilent la phase 2 de leur plan et invitent les Sénégalais à voter pour Diomaye Faye

Face à leurs adversaires qui usent et abusent de tous les leviers du pouvoir, qui ont décidé de "prolonger le dilatoire et de laisser s'enliser le contentieux judiciaire contre le président Ousmane Sonko pour gagner du temps et plomber" leur projet, l'ex-Pastef a décidé de passer au plan B.



"Que la fête commence !", lancent les partisans d'Ousmane Sonko. "Le yo-yo judiciaire dans lequel ils veulent embourber le pays relève du dilatoire, conforté par la forfaiture administrative de la Direction générale des Elections (DGE) et du ministère de l'Intérieur, pour refuser de remettre les fiches de parrainage du président Ousmane Sonko, porteur du projet, jusqu'au 11 décembre, date du début des dépôts des candidatures. Inédit dans l'histoire du Sénégal", déclarent les candidats à la candidature, notamment Birame Soulèye Diop, Guy Marius Sagna, Abass Fall et El Malick Ndiaye.



En réponse à cela et avec la "décision" d'Ousmane Sonko, le quatuor demande unanimement "à tous les Sénégalais de lancer, à compter de ce lundi 20 novembre 2023, la campagne de parrainage du projet en faveur du candidat Bassirou Diomaye Faye".



"Ce parrainage, pour lequel nous n'avons désormais que trois semaines, nous le voulons comme la meilleure réponse à la volonté du régime de confisquer les droits, le parrainage et la candidature du président Ousmane Sonko par de basses manœuvres. Nous le voulons comme une vraie déferlante patriotique autour du projet.

À la volonté du régime, opposons la volonté du peuple ! Ce parrainage doit être exceptionnel à tous points de vue, sur le plan quantitatif comme qualitatif. C'est pourquoi nous sollicitons le sens du sacrifice de chacun d'entre vous, le don de soi pour la patrie. Allez massivement à la rencontre de nos collecteurs et parrainez le candidat Bassirou Diomaye Faye, car cela revient à parrainer le président Ousmane Sonko, ce qui est le souhait de millions d'entre vous", indique Guy Marius et Cie.



Ils ajoutent : "Nous voulons donc des centaines de milliers, voire des millions de signatures, propres, exclusives de tout doublon. Chers compatriotes, faire parrainer le candidat Bassirou Diomaye Faye ne signifie nullement une abdication quant à la candidature du président Ousmane Sonko. Tout le monde le connait assez pour savoir que jusqu'à son dernier souffle, il se battra sans compromission. Faire parrainer le candidat Bassirou Diomaye Faye, c'est faire échec à la stratégie du pourrissement du régime et lancer une des multiples cartes de notre projet dans la course."