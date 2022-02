"S’il s’était agi d'une élection présidentielle, le Président Macky Sall serait largement élu dès le 1er tour" (femmes de Bby)

La Coordination nationale des femmes de BBY s'est prononcée sur les élections locales du 23 janvier dernier, l'occasion de saluer la participation massive du peuple au scrutin qui s’est déroulé dans le calme sur l'ensemble du territoire national.

" A la lumière des résultats, la coalition BBY confirme sa suprématie en gagnant quatre cent trente-huit (438) communes sur cinq cent soixante (560) et trente-huit (38) départements sur quarante-six (46). Après analyse, au plan national, la coalition Bennoo Bokk Yakaar remporte la majorité des communes et des départements et serait encore très loin devant l'opposition. S’il s’était agi d'une élection présidentielle, le Président Macky Sall serait largement élu dès le 1er tour" soutiennent la Présidente Mme Ndeye Mareme Badiane et Cie.





Dans un communiqué reçue, cette instance " félicite chaleureusement les femmes de Benno qui n’ont ménagé aucun effort pour le triomphe de toutes les listes Benno Bokk Yaakaar".

Ainsi, dans la perspective des élections législatives, elle exhorte les femmes de Benno et de la Grande majorité élargie "à se remobiliser pour assurer comme à l’accoutumée une victoire éclatante au Président de la coalition BBY, son Excellence le Président Macky Sall".





Par ailleurs, s'exprimant sur le sacre des Lions du Sénégal à la dernière édition de la CAN, elles réitèrent leurs encouragements et félicitations aux Lions du Sénégal qui ont rendu fiers tout un peuple. " Le sport est un facteur de cohésion nationale. Les acteurs politiques, au premier rang desquels, le Président, Macky Sall, se sont retrouvés autour de l’essentiel au grand bonheur de toute la nation sénégalaise", concluent les femmes de Benno et de la Grande Majorité élargie.

Enfin, elles félicitent le Président Macky Sall pour la réalisation du stade du Sénégal de Diamniadio, " un véritable bijou, une infrastructure qui répond parfaitement aux normes internationales".