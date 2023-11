"Sargal Ben Sambou" : La jeunesse républicaine rend hommage au "philanthrope" du département de Bignona

Le nom de Abdou Ben Jenkins Sambou rime bien avec ses actions dans le social au niveau de la commune de Thionck Essyl. C'est d'ailleurs pour cette raison précise que les jeunes de la majorité présidentielle du département de Bignona ont décidé de lui rendre un vibrant hommage. Ils ont en effet tenu une journée "Sargal Ben Sambou" le samedi 28 octobre 2023.





Ces jeunes sont d'ailleurs revenus sur les réalisations de l'Inspecteur Principal des impôts et Domaines, Directeur de l'Administration et du Personnel de la DGID dans la commune de Thionck Essyl et dans le Blouf.





Dans le domaine de la santé, le responsable politique de l'Alliance Pour la République (APR) dans le département de Bignona a offert une ambulance en plus de rendre gratuits les kits d'accouchement.