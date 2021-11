[Vidéo] "Sargal Président Macky Sall" : Yeumbeul Sud et Modou Mbéne Diop disent "merci" au chef de l'État

La population de Yeumbeul Sud est venue massivement ce samedi 06 novembre célébrer le Président Macky Sall, au terrain Usine Ndox. Une initiative de l'ambassadeur itinérant à la présidence de la République, Modou Mbene Diop, "pour dire merci au chef de l'État pour ses visions futuristes" et par rapport à la politique relative au Plan Sénégal émergent.