"Trahi par Macky" : Baldé a rencontré PASTEF

"Trahi par Macky Sall", Abdoulaye Baldé n’exclut pas de s’allier avec PASTEF. Et, il semble que l'alliance UCS-PASTEF se dessine.



Juste après sa conférence de presse au cours de laquelle il a traité Macky Sall de "traître", le président de l'UCS a rencontré des responsables de PASTEF.



D'après L’Observateur. Le maire de Ziguinchor affirme que ce qui importe pour lui, c’est le développement de la Casamance.



À en croire le journal, "Baldé et Sonko n’ont jamais cessé de se parler et il n’y a jamais eu d’animosité entre les deux hommes".



"Même s’ils ont des ambitions nationales, ils ont en commun cet amour inconditionnel de Ziguinchor", rapporte la même source.



Si cette alliance se confirme, le duo Baldé-Sonko risque de faire une razzia à Ziguinchor.