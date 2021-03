"Une barque dont nous descendrons pour laisser la place à d’autres": Macky a-t-on enterré l'idée d'un 3e mandat?

Discours Macky Sall, chef de l'Etat

La phrase est presque passée inaperçue. Elle a été prononcée par le président Macky Sall dans son discours à la nation de ce 8 mars consécutif à 6 jours d'émeutes meurtrières dans plusieurs localités du pays. " Chacun, avec ses choix et ses opinions, dans le respect des autres, nous pouvons et devons régler nos divergences autrement que par la violence destructrice ; parce que, quels que soient nos choix politiques et nos ambitions, nous sommes une seule famille, et nul d’entre nous ne peut avoir un destin séparé de celui la nation sénégalaise" a réitéré Macky Sall hier soir, dans un message d'apaisement.





Et la parabole de la barque utilisée peut bien renvoyer à la succession à la tête de l'Etat. "Voyageurs dans le temps, nous sommes dans une barque dont nous descendrons pour laisser la place à d’autres", a déclaré le chef de l'Etat.