"Wax lèn ñu degg" : Cheikh Bakhoum et BBY démarrent leurs consultations citoyennes à Grand-Yoff

C’est parti pour les consultations citoyennes, « Waxlèn nu dègg » initiées par Cheikh Bakhoum et la coalition Benno Bokk Yaakaar à Grand-Yoff. Les quartiers Djedda 1,2,3 et Fass-Missira-Santhiaba (FMS) ont eu l’honneur d’accueillir le premier atelier participatif ce samedi 23 octobre 2021 à Djedda.





Comme il s’y était engagé lors du lancement de ce concept innovant, Cheikh Bakhoum et ses camarades ont essayé d’agir autrement pour mieux appréhender les vraies préoccupations des populations en sortant, comme l’a estimé le Directeur général de l’ADIE, « des schémas classiques dans lesquels l’on impose aux populations des solutions hors-sol comme des pièces rapportées inadaptées ». En effet, ajoute-t-il, « nous sommes convaincus que chaque Grand-yoffoise et chaque Grand-yoffois peut, et doit être architecte du projet de gouvernance locale qui devra améliorer son quotidien ».





Pour ce premier atelier de lancement, les populations ont entendu l’appel du responsable APR de Grand-Yoff en étant sorti massivement prendre la parole et partager leurs préoccupations en vue d’une bonne prise en charge de celles-ci dans le programme de la mouvance présidentielle pour les élections locales du 23 janvier 2022.





Ainsi, les propositions et retours d’expérience de toutes les couches socio-économiques présentes ont été recueillies. Qu’il s’agisse de commerçants, menuisiers, tailleurs, chômeurs, étudiants, badiènu gox, dignitaires religieux, marchands ambulants… « Leurs différentes contributions vont alimenter les 4 axes analytiques principaux du projet de transformation de la commune à savoir l’emploi, le cadre de vie, la sécurité et le social », conclut Cheikh Bakhoum qui donne rendez-vous aux populations de Grand-Yoff dans le reste des 66 quartiers qui composent la circonscription.