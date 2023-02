" Xëyu ndaw ñi ", Fonds d'Entretien Routier Autonome FERA : 1200 emplois prévus, les Maires du département de Ziguinchor rassurés

Les problèmes de retard des salaires des cantonniers, et du respect des conventions, ont porté l'essentiel des débats lors du CRD sur les modalités de mise en œuvre du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes " Xëyu ndaw ñi ". Cette rencontre entre la direction générale du FERA, les maires et autorités administratives de Ziguinchor a permis de s'accorder sur les points d'achoppement, à la grande satisfaction des élus locaux.







Selon le Directeur Général du FERA, Pape Ibrahima Faye, " ces difficultés rencontrées sur le terrain sont liées à plusieurs facteurs parmi lesquels facteurs la non maîtrise de la mise en œuvre d'exécution des dépenses publiques ". Le DG du FERA annonce la décision de mettre un point focal régional pour servir de répondant technique. Ce point focal va devoir appuyer et aider les 30 collectivités locales de la région pour ne pas connaître les mêmes difficultés. Difficultés qui risquent de plomber le fonctionnement normal de ce programme, dont les conventions prévoient l'enrôlement de 1200 jeunes'', affirme Pape Ibrahima Faye.

Le Maire de la commune de Bignona Bakary Diatta, s'est dit satisfait de cette rencontre. Pour lui, " il y a eu beaucoup d'éclaircissements sur les points d'achoppement, qui ont été tout le temps les facteurs bloquant au niveau des différentes collectivités ".





Le maire de Bignona commune a salué la pertinence de ce programme. Il affirme que ce dernier permet à toutes les collectivités d'être des maîtres d'ouvrage délégués par rapport à ce programme. En plus, ils ont la latitude d'engager des jeunes dans le sens de la création d'emploi, mais aussi dans le sens de la prise en charge du désensablement au niveau des axes routiers.

Cette rencontre a été présidée par l'adjointe au Gouverneur de Ziguinchor en charge du développement Safiatou Joséphine Dieng. L'autorisation administrative a magnifié les 30 conventions signées dans le cadre de ce programme pour la région, pour un montant de d'un plus de 947 millions de francs Cfa.