.Quota du PS en ministre et PCA: L'ADIS réclame de nouvelles têtes

L'action pour la défense des intérêts socialistes sonne la rupture au sein de leur parti. Elle invite "les vieux responsables socialistes qui depuis 2012 sont Ministres et PCA, après 10 ans de privilèges et d'avantages, d'avoir la dignité, le courage, la générosité et la solidarité militante de céder la place à la jeune génération techniquement compétente et politiquement engagée au service du Ps, de BBY et du peuple sénégalais".





Pour Amadou Gallo Diao et Cie, 10 ans de Ministre et de PCA suffisent largement pour un responsable socialiste qui a vécu trois générations de présidents de la République du Sénégal, à savoir le Président Abdou Diouf, le Président Wade et le Président Macky Sall.