Racine Talla : «Il se pourrait que Macky Sall fasse revenir le Sénat»

Après avoir voté hier, dimanche, pour l’élection des membres du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), le maire de Wakhinane-Nimzatt, Racine Talla, a théorisé l’importance de cette institution jugée inutile et budgétivore par une importante frange de l’opposition. Celle-ci n’a pas pris part au vote.



«Le HCCT est une structure consultative de très haute importance, défend le directeur général de la RTS. Et en démocratie, on ne boycotte pas les élections.»



Racine Tall ajoute : «La démocratie, c’est la qualité de participation citoyenne. Ça ne peut pas s’évaluer en termes de milliards. Il y a des pays où il y a le Sénat. Macky a éliminé le Sénat. Pourquoi on n’a pas salué ce geste à l’époque ? Macky Sall, il se pourrait même qu’il fasse revenir le Sénat parce que c’est une deuxième chambre qui est extrêmement importante.»



L’édile de Wakhinane-Nimzatt essaie-t-il de provoquer l’opposition ou bien annonce-t-il un projet réel du chef de l’Etat ?