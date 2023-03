Racisme en Tunisie : Après avoir déposé sa lettre de protestation, Guy Marius Sagna dénonce le mutisme de l'État

Le député Guy Marius Sagna a déposé sa lettre de protestation à l'ambassade de la Tunisie au Sénégal, comme il le souhaitait.





Dès sa sortie des locaux de la représentation diplomatique, le député a fait face à la presse pour faire part du plaidoyer qu'il a rédigé dans la lettre. Dans sa correspondance, l'activiste dénonce l'utilisation des Noirs africains comme boucs émissaires de la crise sociale en Tunisie. "Cette tentative de manipulation des Tunisiens explique l'utilisation d'un langage raciste et haineux par le président tunisien à l'endroit des Noirs africains qui sont violentés et persécutés en Tunisie à cause de la couleur de leur peau, tandis que ces derniers ne sont ni opprimés ni persécutés en Afrique subsaharienne.





Je dirai à l'État tunisien xénophobe et nécrophobe que les 3 5000 Tunisiens qui, en passant par la Serbie et l'Italie, sont entrés irrégulièrement en Europe en 2022, n'ont pas un projet de grand remplacement plus que les Noirs africains qui entrent en Tunisie. Que l'État tunisien accepte d'être le gendarme d'une Europe forteresse qui pille nos ressources avec la complicité de nos dirigeants et qui demande à la Tunisie de contenir le flot de populations appauvries et le choix de la Tunisie.





Pour mieux endiguer ce flux de personnes en provenance de l'Afrique subsaharienne qui vont en Europe, l'État tunisien a besoin d'étiqueter négativement et racialement les Noirs. Nous condamnons la traque, la chasse à l'homme noir ayant découlé de cette posture xénophobe et nécrophobe de l'État tunisien". En retour, le parlementaire invite les Sénégalais à boycotter toutes les marchandises, tous services et produits venant de la Tunisie. Guy Marius Sagna et ses camarades n'excluent pas de passer à la vitesse supérieure, si la situation des Noirs en Tunisie ne s'améliore pas dans les meilleurs délais.