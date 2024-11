Racisme : le discours fort de Vinicius Jr

Personnage clivant, Vinicius junior n’en reste pas moins un joueur engagé contre le racisme. En Espagne, la star du Real Madrid a souvent été la cible d’attaques racistes venues du public. Mais depuis ses coups de gueule répétés, l’international brésilien a su faire bouger les choses. Aujourd’hui, les autorités espagnoles prononcent de plus en plus de sanctions fortes à l’encontre de ces énergumènes. Et pour Vinicius Jr, le combat contre ce fléau avance dans le bon sens.