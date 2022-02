Ralliement de Bamba Fall au pouvoir : « Pour son avenir politique, ça pourrait être un frein » (Assane Samb, analyste)

Le ralliement de Bamba Fall vu par un analyste politique

De l’avis de l’analyste politique, Assane Samb, le ralliement de Bamba Fall au pouvoir peut être un frein assez important dans sa carrière politique. Interviewé par nos confrères du Sud Fm, il rappelle que le maire de Médina avait déjà donné un signal fort, et donc son départ du mouvement de Khalifa Sall et ses partisans n’est point une surprise.





Cependant, le journaliste dénote un caractère intéressant d’avoir de nouveaux alliés. Il peut apporter quelque chose dans tous les cas, parce que la coalition au pouvoir ne cesse de s’élargir avec des leaders assez intéressants. Néanmoins, il convient, pour l’expert en politique de ne pas exagérer cet apport, parce qu’il ne faut jamais penser que ceux qui partent, vont partir avec leurs bases. « Les gens ne sont pas forcément des moutons de panurge. Et je pense que Thiès l’a démontré assez éloquemment. Vous pouvez partir mais beaucoup de vos partisans, beaucoup de vos amis, même beaucoup de vos parents ne vont pas cautionner cela et pourraient bien entendu tourner le dos et voter pour l’opposition », a-t-il mis en garde.