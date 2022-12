Ralliement du président du Conseil départemental de Vélingara à l'Apr : La réaction de Moussa Baldé

Le ministre Moussa Baldé, responsable régional de l’Apr/Kolda, a appelé ses «frères» à taire les querelles internes et les divergences. Il s'est exprimé pendant la cérémonie de ralliement du Rassemblement pour la citoyenneté et le développement (Rcd) d'Ibrahima Diawoundou Barry à l’Apr.





Le professeur Moussa Baldé, accueillant Ibrahima Diawoundou Barry, a salué «sa décision courageuse et lucide» d’accompagner le président Macky Sall pour sa réélection en 2024. Le Pr. Baldé s’est voulu clair en appelant ses «frères» de parti «de mettre un terme aux querelles internes, de faire la paix et de s'engager résolument à côté du président Macky Sall qui fait beaucoup d'efforts dans le Fouladou en et dans le Sénégal".

Devant les populations du département et les nombreuses personnalités politiques de l’Apr et de Benno Bokk Yaakaar, Ibrahima Diawoundou Barry, qui en est à son deuxième mandat à la tête du département de Vélingara, a expliqué que sa décision «mûrement réfléchie» est une réponse à l'appel de soutien demandé par Macky Sall, secrétaire général national de l'Alliance pour la République (Apr).





"Nous venons d'accepter l'appel du président Macky Sall de rejoindre ses rangs pour donner beaucoup plus de force à son parti Apr. alors, nous avons pris la courageuse et grave décision de dissoudre notre Rcd dans l'Apr», a déclaré Ibrahima Diawando Barry. Décision motivée, dit-il, par une convergence de visions entre les deux formations politiques. «Cette commune vision porte sur l'équité territoriale, l'inclusion sociale, avec plus de respect et de considération pour les ruraux, mais surtout avoir plus d'engagement envers les couches vulnérables.





Pour le président du Conseil départemental de Vélingara, son action vient contribuer à la réélection du président Macky Sall en 2024», a t- il signalé.





La décision a été actée à l’issue du Congrès fusionnel du parti, en présence du professeur Moussa Baldé, Ministre chargé de l’Enseignement supérieur, du ministre de l’Urbanisme Abdoulaye Seydou Sow et leur collègue des Postes et télécommunications Moussa Bocar Thiam.





Après l’étape de Vélingara, le ministre Baldé et sa délégation ont été à Médina Houda pour présenter leurs condoléances à la famille du guide religieux Thierno Amadou Baldé, décédé il y a quelques semaines.