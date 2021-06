RALLIEMENT POLITQUE À SOKONE : Abdoul Karim Sakho de L'Apr rejoint Gueum Sa Bopp

Très Présent sur le terrain Social et Politique à Sokone , le Président du Mouvement "And Ligueye Sokone Ak Abdou Karim Sakho a rejoint le Bougane Gueye dans son mouvement Gueum Sa Bopp. Une déclaration faite lors d'une grande rencontre tenue au siège du Mouvement Gueum sa Bopp à la cité Keur Gorgui.





Macky Sall et son parti, l’Apr, perdent encore un homme de taille . En effet le Président du Mouvement " And Ligueye Sokone" Abdou Karim Sakho , l'un des responsabled des cadres républicains de Sokone a décidé de tourner le dos au président Sall. Il rejoint Bougane Gueye Dani, leader de Gueum Sa Bop. Une alliance scellé hier avec une forte mobilisation de ses militants qui ont fait le déplacement hier pour rallier le siège du mouvement Geum sa Bopp.