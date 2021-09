Ralliement : Serigne Mansour Sy Djamil rejoint Sonko, Khalifa et Cie

C’est à Paris que l’accord a été scellé entre Yewwi Askan wi (Yaw) et Bés du Niakk, hier, mardi 28 septembre 2021. Rencontré par Khalifa Sall et Bamba Fall (membres de ladite coalition) dans la capitale française, Serigne Mansour Sy Djamil a officialisé son adhésion à Yaw pour les élections locales du 23 janvier 2022. Un ralliement de taille pour Sonko, Khaf’ et Cie qui souhaitent rééditer l’exploit de Benno Siggil Senegaal en 2009 avec une razzia de la quasi-totalité des communes.



Le parlementaire n’a pas manqué de tirer à boulet rouge sur la gestion « catastrophique » de Macky Sall et son régime. « Nous vivons dans un pays extrêmement difficile qui est le Sénégal de Macky Sall. Pour moi, Macky, c'est le Sénégal de l'infiniment petit. À la limite, l'insignifiant », a déclaré Serigne Mansour Sy Djamil.