Ranch de Dolly : alors qu’il était activement recherché, il vole l’arme d’un gendarme

T. Ka est un homme téméraire. Alors qu’il était recherché pour avoir transporté à bord de sa charrette du bétail volé, il a aggravé son cas. L’Observateur, qui relate cette affaire dans son édition de ce vendredi, précise qu’il a volé l’arme d’un gendarme.



Traqué au Ranch de Dolly, son repaire, T. Ka a décidé de transférer ses activités vers d’autres localités éloignées où se tiennent également des marché hebdomadaires. C’est ainsi qu’il se rend à Touba Alieu, dans la commune de Ribot Escale, dans le département de Koungheul (Kaffrine).



Arrivé au niveau du marché hebdomadaire, le 3 septembre, il est témoin d’une empoignade entre gendarmes et des d’habitants venant du Ranch de Dolly. Au cours de la bagarre, le fusil d’un des pandores tombe par terre. T. Ka le ramasse discrètement et quitte les lieux.



Les gendarmes passeront tout le marché au peigne fin sans réussir à retrouver l'arme. Ils ouvrent une enquête et mettent à contribution leurs collègues du Ranch de Dolly.



Après avoir reçu des informations désignant T. Ka comme le voleur du fusil, les gendarmes se lancent à ses trousses. Ils apprennent qu’il se rendait à Thiel. Le mis en cause sera arrêté à l’entrée de la ville.



Conduit dans les locaux de la gendarmerie, T. Ka a d’abord tenté de nier les faits. Il finira par passer aux aveux, en précisant avoir confié l’arme à son frère, A. Ka.



Ces derniers seront déférés au parquet de Louga. Ils sont poursuivis pour vol portant sur une arme appartenant à la gendarmerie et association de malfaiteurs.