Rapatriement des Sénégalais décédés de Covid-19 : Le coup de gueule du député Mame Diarra Fam

La Cour suprême a rejeté, ce jeudi 5 mai, la requête du Collectif pour le rapatriement des Sénégalais décédés à l’étranger du coronavirus. Ce, pour la levée de la mesure prise par l’État du Sénégal interdisant ce rapatriement. Membre dudit collectif et par ailleurs député de la Diaspora, Mame Diarra Fam a étalé sa colère devant les locaux de cette haute juridiction.





« C’est une situation de désolation. Vu que la Cour suprême était bien habilitée à donner une suite favorable à notre référé. Je pense que c'est seulement au Sénégal qu'on ne peut pas s'appuyer sur sa justice pour avoir gain de cause », a regretté la parlementaire.





Avant d’attaquer : « Déjà, à la Cour suprême, on y a trouvé une situation un peu inquiétante. On nous dit que le président de la Cour suprême n'est pas là et celui qui a donné le verdict s'est appuyé sur les référés de l'Agent judiciaire de l'Etat (Aje). Pour moi, la position qu'il a donnée est insuffisante. Cette décision, je la trouve de la partie du gouvernement du Sénégal et c'est désolant ».