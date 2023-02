Rapport avec les confréries : Ousmane Sonko bannit les insulteurs de Pastef et rappelle le passé marxiste de Macky Sall

Ousmane Sonko bannit les insulteurs de Pastef

Ousmane Sonko à procédé, hier, au lancement des domus daara (personnes ayant fait leur formation dans les écoles coraniques), des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF). À cette occasion, le maire de Ziguinchor a tenu à se démarquer de ceux qui se réclament de lui et qui insultent les guides religieux : « Je l’avais, dit il y a cinq ans à Touba, et je le répète ici : toute personne tenant des propos irrespectueux envers les guides religieux ne fait pas parti de nous ».





Le candidat à la Présidentielle de 2024 a regretté, par ailleurs, l’instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Il s’en est notamment pris à ceux qui présentent son mouvement comme anti-confrérique : « Depuis longtemps, on taxe de Pastef d’être contre les familles religieuses donc contre la religion musulmane. Et le plus choquant est que ceux qui le disent sont à peine capable réciter les sourates les plus simples du coran”.





Ousmane Sonko a saisi l’occasion pour ironiser sur le rapport de Macky Sall à la religion : “Ceux qui font le tour des familles religieuses pour nous dénigrer sont ceux-là même qui avaient dit que les chefs religieux sont des citoyens ordinaires. Il s’agit d’une chose à laquelle ils croient car dans leur parcours, ils ont appartenu à un mouvement qui croit fermement au fait que la religion est l’opium du peuple (ndlr : Macky Sall a commencé sa carrière politique à AJ, mouvement marxiste). Ceux qui traitent Pastef d’être contre les confréries sont ceux qui ont précipité la pose de la première de l’autoroute Ila Touba car voulant participer à la marche de Charlie Hebdo qui avait insulté notre prophète. Ceux qui traitent Pastef d’être en croisade contre les confréries sont ceux-là qui ont déclaré que notre population n’était pas prête à accepter légalisation de l’homosexualité et qu’il fallait par conséquent une préparation au lieu de dire que nous ne comptons pas le faire”.