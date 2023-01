Rapport contre rapport : La contre-attaque et le gros poisson

Mimi Toure et la contre-attaque

Depuis qu’elle a perdu le poste de présidente de l’Assemblée nationale, Mimi Touré s’est braquée contre le pouvoir. Elle ne cesse de multiplier les sorties et surtout de prendre des initiatives allant dans le sens de contrarier les tenants du pouvoir. C’est dans ce sens que, avec Guy Marius Sagna, elle avait déposé une question d’actualité à l’Assemblée nationale.





Ladite question vise à obliger le premier ministre et son gouvernement à venir s’expliquer sur les détournements de deniers publics relevés par le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19. Face au silence de l’hémicycle, près de deux semaines après le dépôt de la question d’actualité, les deux députés ont saisi le Conseil constitutionnel, lundi 3 janvier, pour arbitrage.





Le pouvoir a donc compris que Mimi est décidée à être une épine dans le pied du régime. D’où la mesure ferme prise de lancer la contre attaque. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la sortie du rapport épinglant l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental.





Le régime cherche ainsi à discréditer Mimi Touré qui serait alors mal placée pour parler bonne gouvernance. Mais son dossier devrait suffisamment l’occuper pour qu’elle se permette de regarder ailleurs. C’est du moins ce qu’espère le pouvoir qui cherche ainsi à réduire, sinon anéantir, sa capacité de nuisance.





Mais pour le régime de Macky Sall, il s’agit aussi de faire d’une pierre deux coups : mettre Mimi en avant pour faire oublier le scandale sur la gestion des fonds Covid. Les communicants et autres stratèges du régime vont sans doute déployer toute une stratégie et tant de stratagèmes pour mettre Aminata Touré au milieu de la scène, là où les projecteurs sont le plus incandescents.





Depuis deux jours, ils sont sur le point de le réussir, puisque c’est Mimi qui faisait les Unes d’hier et celle d’aujourd’hui, presse écrite comme audiovisuelle. Le rapport covid passe ainsi au second plan, surtout qu’Alioune Ndoye est venu prêter main forte en essayant d’ouvrir un autre front contre Barthélémy Dias au sujet du budget de la mairie de Dakar.