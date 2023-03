Rapport Cour des comptes : Adji Mbergane Kanouté tance les «députés activistes»









Sur le rapport de la Cour des comptes, Adji Mergane Kanouté, invitée du "Jury du dimanche", estime que l’Assemblée nationale n’est pas passée à côté. «L’Assemblée nationale a une procédure régulière et un calendrier. On ne doit pas nous entendre n’importe où, n’importe comment. Et nous y sommes. Il faudrait plus de patience, plus de confiance. Nous y travaillons. Nous avons reçu les lois de règlements concernant l’année précédente. Nous sommes en train d’étudier. Il faudrait savoir que le Parlement, c’est assez sérieux. Le Parlement, ce n’est pas Sorano, ni le Grand Théâtre. Nous avons remarqué des activistes qui font dans le populisme. Il y a des députés qui sont toujours dans l’activisme. C’est dommage. Il faut savoir se débarrasser du manteau d’activiste», regrette-t-elle.





Poursuivant, la députée assure qu'"il n’y a aucune léthargie à l’Assemblée nationale (qui) fonctionne normalement. Ce qui se passe, c’est qu’il y a des députés qui viennent d’arriver et qui n’ont pas l’humilité d’apprendre des femmes et des hommes expérimentés qu’ils ont trouvés à l’Assemblée nationale. Ils n’ont pas l’humilité de se documenter, d’aller s’outiller ou de visiter notre bibliothèque. C’est pourquoi je dis que si on arrive à l’Assemblée nationale avec un manteau d’activiste, il faut d’abord s’outiller, se documenter, voir le fonctionnement de l’Assemblée nationale pour prétendre bien représenter le peuple sénégalais. L’Assemblée ne vit pas de pressions. Nous avons un calendrier, une procédure régulière. Ceux qui s’empressent, c’est ceux qui veulent se servir du peuple sénégalais par la manipulation. Non. Nous, députés de la majorité, mais également certains députés de l’opposition, je peux citer quelques députés de Wallu, nous avons une posture républicaine".