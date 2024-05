Rapport Cour des comptes : La gestion des fonds COVID dans le viseur du ministre de la Justice, Ousmane Diagne

Publié fin 2022, le rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 a mis à nu beaucoup d’irrégularités. Le 6 février 2023, le Procureur de la République, Amady Diouf a annoncé l’ouverture d’enquêtes sur des cas présumés de « corruption et d’abus de fonction». Plus d’un an après, le dossier semble dormir dans les tiroirs de la justice sénégalaise.





Et ce mercredi 15 mai, le tout nouveau Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne a fait une communication sur le traitement judiciaire du rapport de la Cour des Comptes portant sur la gestion des fonds COVID, d’après le communiqué du Conseil des ministres lu.