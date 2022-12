Rapport Cour des Comptes : «Un grand scandale», selon Mamadou Lamine Thiam

Mamadou Lamine Thiam sur le rapport de la Cour des Comptes

Le président du groupe parlementaire Wallu était au 'perchoir' du "Jury du Dimanche". Mamadou Lamine Thiam a commenté l’actualité brûlante marquée par le rapport de la Cour des Comptes élaboré au mois d’août 2022. En effet, ce rapport pointe les errements dans les différents démembrements de l’État impliqués dans la crise de la Covid-19.





Interrogé sur la question, M. Thiam informe que le groupe parlementaire Wallu fera face à la presse ce lundi. L’objet étant de donner leur avis sur le rapport de la Cour des Comptes, sur la gestion du fonds Force-Covid-19. En effet, l’Assemblée a interpellé durant l’ensemble de ses sessions tous les ministres qui sont passés, sur la transparence et ils ont mis en place un dispositif qui va se déployer dès la fin de cette session, selon M. Thiam qui était l’invité du Jury du Dimanche.





«Nous avons vu que la Cour des Comptes a fait des recommandations au garde des Sceaux, c’est-à-dire l’ouverture de plusieurs informations judiciaires. Nous avons été scandalisés. On ne comprend pas que des fonctionnaires sénégalais ou des ministres puissent profiter du malheur des Sénégalais. Tous les Sénégalais ont cotisé. En plus, les amis du Sénégal nous ont aidés. C’est dommage que la Cour semble avoir décelé plusieurs malversations. Des décaissements non autorisés ou non justifiés. En tout cas, la lecture du rapport montre un grand scandale», a-t-il déclaré.





Il note que les parlementaires sont résolument préparés à contrôler l’action gouvernementale. «Cette législature est prête à exercer son devoir qui lui est assigné par la Constitution et le règlement intérieur».





Par ailleurs, l’invité d'iRadio indique que la justice sénégalaise a là l’occasion de se réconcilier avec les Sénégalais. «Je l’ai dit en plénière ; le Sénégal semble aussi être malade de sa justice. C’est l’occasion pour le ministre de la Justice, en suivant les recommandations de la Cour des Comptes, de se réconcilier avec les Sénégalais".





«Au-dessus des Dage, il y a les ministres. Les Dage ont une responsabilité administrative, mais la politique prend toujours leur dessus», a répondu Mamadou Lamine Thiam sur la responsabilité des Dage qui sont souvent visés.