Rapport cour des comptes : "Les Sénégalais ne veulent ni de dissertation, ni d'explication mais que justice se fasse (Forum civil)

Selon le coordonnateur du Forum Civil qui s'exprimait sur le rapport de la cour des comptes, il ne s'agit pas de servir des explications ou des dissertations aux Sénégalais.





"Les Sénégalais ne sont pas demandeurs d'une explication de texte ou d'une dissertation sur les rapports de la cour des comptes. Les Sénégalais ont tous eu accès au contenu du rapport", explique Birahime Seck.





Il ne s'agit pas non plus toujours d'après lui d'un exercice d'estimation du coût des "malversations" ou des "infractions" mais plutôt, dit-il, "d'une lutte contre l'impunité et pour la redevabilité judiciaire; de plus l'occasion a été donné aux personnes indexées de produire une réponse par le principe du contradictoire.